Alors qu’il devait affronter Taylor Fritz ce vendredi matin pour le compte des quarts de finale sur l’ATP 500 de Tokyo, Nick Kyrgios a fina­le­ment décidé de déclarer forfait au dernier moment en raison d’une gêne ressentie au genou.

« La raison de mon reti­rait est que je ne me suis pas assez reposé alors que j’au­rais dû me reposer en raison de préoc­cu­pa­tions concer­nant l’état de mon genou depuis l’US Open. C’était la meilleure option pour mon corps, je dois être intel­li­gent. Après m’être un peu échauffé avec Thanasi (Kokkinakis) ce matin, j’ai pensé qu’il valait mieux arrêter. J’ai encore quelques tour­nois jusqu’à la fin de la saison et j’ai envie de bien faire. Je suis très déçu car le Rakuten Open est l’un de mes tour­nois préférés. Je vais certai­ne­ment revenir et jouer l’année prochaine. »