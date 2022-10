Tombeur en trois manches du Polonais Kamil Majchrzak ce jeudi (3−6, 6–2, 6–2) et qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Tokyo, Nick Kyrgios a expliqué en confé­rence de presse d’après match les raisons pour lesquelles il conti­nuait à jouer en double. Et s’il estime dans un premier temps que cela lui permet de décom­presser, l’Australien n’ou­blie pas pour autant l’as­pect financier.

« Le tennis peut être telle­ment stres­sant en simple. Parfois, c’est l’enfer. Vous devez faire un effort épui­sant pendant long­temps pour rester sérieux et concentré, vous avez une très grande respon­sa­bi­lité sur le terrain. C’est pour­quoi jouer en double avec Thanasi me récon­cilie avec ce sport, il offre son côté ludique. Je veux être perfor­mant dans les deux parce que je suis ici pour gagner de l’argent, c’est mon travail et c’est pour­quoi je joue les deux. »