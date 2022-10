Avant son entrée en lice à Tokyo où il va affronter le Taïwanais Chun‐Hsin Tseng (87e), Nick Kyrgios a répondu à quelques ques­tions des jour­na­listes. Il est revenu sur son dernier match, sa défaite en cinq sets contre Karen Khachanov en quarts de finale de l’US Open. Il a avoué avoir du mal à s’en remettre.

« Je pensais que l’US Open était une grande chance, évidem­ment, ce match m’a fait très mal car je pensais vrai­ment que j’étais le favori après avoir battu Medvedev. Maintenant, il ne me reste plus qu’à attendre l’Open d’Australie, mais je veux juste garder ma forme, je veux que conti­nuer de bien jouer. Je fais tout ce qu’il faut et je pense pouvoir gagner un Grand Chelem, c’est sûr », a déclaré le 20e mondial.