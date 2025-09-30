Titré pour la 24e fois de sa carrière et la 8e cette saison suite à sa victoire face à Taylor Fritz en finale de l’ATP 500 de Tokyo ce mardi, Carlos Alcaraz a fait part de sa fierté lors de l’interview sur le court après la rencontre.
« C’est de loin ma meilleure saison. Cela montre à quel point je travaille bien tout au long de l’année. J’ai commencé l’année en souffrant mentalement, en luttant dans ma tête. Quand je regarde en arrière, je suis très fier de la manière dont je me suis relevé de ces moments si difficiles. »
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 17:25