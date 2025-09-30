Titré pour la 24e fois de sa carrière et la 8e cette saison suite à sa victoire face à Taylor Fritz en finale de l’ATP 500 de Tokyo ce mardi, Carlos Alcaraz a fait part de sa fierté lors de l’in­ter­view sur le court après la rencontre.

« C’est de loin ma meilleure saison. Cela montre à quel point je travaille bien tout au long de l’année. J’ai commencé l’année en souf­frant menta­le­ment, en luttant dans ma tête. Quand je regarde en arrière, je suis très fier de la manière dont je me suis relevé de ces moments si difficiles. »