Carlos Alcaraz affron­tait aujourd’hui Denis Shapovalov en quarts de finale à Tokyo.

Un match qui n’a pas pu aller jusqu’au bout, puisque le Canadien a dû jeter l’éponge à 2–1 dans le deuxième set.

Carlos Alcaraz lui a témoigné une atten­tion pleine de classe après sa victoire, en inscri­vant quelques mots sur la caméra.

Le natif de Murcie est revenu au micro lors de l’interview d’après-match sur ses sensa­tions du jour, ainsi que sur ses sensa­tions après son retour à la compé­ti­tion à la suite d’une si longue blessure :

« Eh bien, je dirais que je suis encore très loin. C’est loin de là où je veux être. Mais je fais de grandes choses sur le court. Je m’entraîne bien. J’essaie de tout donner quand je joue des matchs. Parce que c’est telle­ment diffé­rent, la compé­ti­tion et les entraî­ne­ments. Il faut trouver un moyen. Je suis content de la façon dont je joue. Content de ce que je ressens sur le court. J’espère que les tour­nois et les matchs qui m’attendent vont être un super test pour moi. Je vais essayer de m’en servir pour m’améliorer et me sentir mieux sur le court. »