Ugo Humbert affiche un niveau de jeu impres­sion­nant à Tokyo où il va affronter son compa­triote Arthur Fils en finale ce mardi. « Si je joue libre­ment cette semaine, c’est parce que je n’ai pas atteint l’ob­jectif que je m’étais fixé et que je suis passé à autre chose », a expliqué le numéro 1 fran­çais avant de déve­lopper dans des propos recueillis par L’Equipe.

« Je voulais finir dans les huit à la Race et me quali­fier pour le Masters. C’était mon objectif de début de saison. Aujourd’hui, je suis trop loin au clas­se­ment, la ques­tion ne se pose plus. Je me suis grillé avec ça… À vouloir jouer toutes les semaines, j’ai mal géré mon calen­drier, je n’ai pas fait les choses comme il le fallait. Du coup, je me suis cramé menta­le­ment. Durant toute la tournée améri­caine, et notam­ment à l’US Open, je n’avais plus d’énergie. En fait, je continue à apprendre. Gagner un tournoi te bouffe beau­coup d’énergie. Mentalement, je vais cher­cher loin. Quand j’ai gagné Marseille, en début d’année, juste après j’étais cramé. On croit pouvoir enchaîner mais on ne voit pas le truc arriver. Je crois que je gère mieux les moments où il faut que je me repose et où je prends du temps pour moi. C’est la clé pour que je puisse performer. »