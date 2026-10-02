Kyrian Jacquet, c’est la belle histoire de cette saison 2026 pour le tennis français.
Au‐délà de la 270e place mondiale en début de saison, le Français de 25 ans a décroché, ce vendredi, la plus belle victoire de sa carrière face au 19e mondial, Luciano Darderi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo.
Très impressionnant sur sa mise en jeu, le membre de la ALL IN Tennis Academy, entraîné depuis deux ans par l’ancien 50e mondial, Stéphane Robert, a expliqué en interview d’après match ce que ce dernier lui apportait.
« Quand je suis heureux, je joue bien ! Après l’US Open, j’étais épuisé, alors j’ai pris dix jours de repos complet et maintenant, je suis à nouveau en pleine forme ! Je sais que je peux bien jouer en défense, mais pour l’instant, je m’efforce d’être très agressif ; comme ça, je dépends moins des autres. Mon entraîneur, qui joue toujours aussi bien, me demande tout le temps de détruire la balle à l’entraînement. Et j’ai l’impression que ça marche plutôt bien. »
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 13:40