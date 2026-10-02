Kyrian Jacquet, c’est la belle histoire de cette saison 2026 pour le tennis français.

Au‐délà de la 270e place mondiale en début de saison, le Français de 25 ans a décroché, ce vendredi, la plus belle victoire de sa carrière face au 19e mondial, Luciano Darderi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo.

Très impres­sion­nant sur sa mise en jeu, le membre de la ALL IN Tennis Academy, entraîné depuis deux ans par l’an­cien 50e mondial, Stéphane Robert, a expliqué en inter­view d’après match ce que ce dernier lui apportait.

« Quand je suis heureux, je joue bien ! Après l’US Open, j’étais épuisé, alors j’ai pris dix jours de repos complet et main­te­nant, je suis à nouveau en pleine forme ! Je sais que je peux bien jouer en défense, mais pour l’ins­tant, je m’ef­force d’être très agressif ; comme ça, je dépends moins des autres. Mon entraî­neur, qui joue toujours aussi bien, me demande tout le temps de détruire la balle à l’en­traî­ne­ment. Et j’ai l’im­pres­sion que ça marche plutôt bien. »