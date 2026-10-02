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Le Français Kyrian Jacquet, après la plus belle victoire de sa carrière : « Mon entraî­neur, Stéphane Robert, me demande tout le temps de détruire la balle »

Par
Thomas S
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Open de Moselle 2025 - 06/11/2025 -

Kyrian Jacquet, c’est la belle histoire de cette saison 2026 pour le tennis français. 

Au‐délà de la 270e place mondiale en début de saison, le Français de 25 ans a décroché, ce vendredi, la plus belle victoire de sa carrière face au 19e mondial, Luciano Darderi, en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo.

Très impres­sion­nant sur sa mise en jeu, le membre de la ALL IN Tennis Academy, entraîné depuis deux ans par l’an­cien 50e mondial, Stéphane Robert, a expliqué en inter­view d’après match ce que ce dernier lui apportait. 

« Quand je suis heureux, je joue bien ! Après l’US Open, j’étais épuisé, alors j’ai pris dix jours de repos complet et main­te­nant, je suis à nouveau en pleine forme ! Je sais que je peux bien jouer en défense, mais pour l’ins­tant, je m’ef­force d’être très agressif ; comme ça, je dépends moins des autres. Mon entraî­neur, qui joue toujours aussi bien, me demande tout le temps de détruire la balle à l’en­traî­ne­ment. Et j’ai l’im­pres­sion que ça marche plutôt bien. »

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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