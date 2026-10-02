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Le Français Kyrian Jacquet s’offre un Top 20 et la plus belle victoire de sa carrière

Par
Thomas S
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Open de Moselle 2025 - 06/11/2025 -

274e joueur mondial le 27 janvier dernier, Kyrian Jacquet est en train de connaître une progres­sion fulgurante. 

À peine deux semaines après être entré pour la première fois de sa carrière au sein du fameux Top 100 mondial, le Français a décroché, ce vendredi, sa première victoire face à un membre du Top 20, Luciano Darderi, contre lequel il a livré un véri­table récital : 6–3, 7–6, en 1h30.

Avec 15 aces et seule­ment 13 points perdus sur son service (trois derrière la première balle, 10 derrière la deuxième), l’ac­tuel 86e mondial, virtuel­le­ment 76e suite à cette perfor­mance, va donc décou­vrir les quarts de finale d’un ATP 500, à Tokyo, où il sera opposé à l’Espagnol, Jaume Munar. 

Un match tout à fait à la portée du membre de la ALL IN Tennis Academy. 

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 11:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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