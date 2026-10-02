274e joueur mondial le 27 janvier dernier, Kyrian Jacquet est en train de connaître une progres­sion fulgurante.

À peine deux semaines après être entré pour la première fois de sa carrière au sein du fameux Top 100 mondial, le Français a décroché, ce vendredi, sa première victoire face à un membre du Top 20, Luciano Darderi, contre lequel il a livré un véri­table récital : 6–3, 7–6, en 1h30.

All skills on show in Tokyo 🙌#japa­no­pen­tennis pic.twitter.com/hNSvnCCTSU — Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2026

Avec 15 aces et seule­ment 13 points perdus sur son service (trois derrière la première balle, 10 derrière la deuxième), l’ac­tuel 86e mondial, virtuel­le­ment 76e suite à cette perfor­mance, va donc décou­vrir les quarts de finale d’un ATP 500, à Tokyo, où il sera opposé à l’Espagnol, Jaume Munar.

Un match tout à fait à la portée du membre de la ALL IN Tennis Academy.