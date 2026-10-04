Après sa victoire contre Matteo Arnaldi hier, Carlos Alcaraz enchaîne à Tokyo.
En effet, le natif de Murcie affrontait le Canadien Denis Shapovalov ce matin pour une place en demi‐finale.
Après un premier set accroché, avec pas moins de six breaks et une balle de set sauvée par Carlos à 4–5 sur son service, il finit par remporter la première manche 7–6 (7−3 au tie‐break).
La seconde manche fut beaucoup plus courte, puisque Denis Shapovalov a d’abord fait appel au temps mort médical, avant de jeter l’éponge deux jeux plus tard, alors qu’il était mené 2–1 par Carlitos.
Après sa victoire, l’Espagnole a voulu faire une petite dédicace à son adversaire du jour :
« Reviens vite Denis » à signer Carlos Alcaraz sur la caméra du court central.
Quelques mots qui démontre la classe et le fair‐play du détenteur de 7 titres en Grand‐Chelem et qui feront à coup sur plaisir à Denis.
Alcaraz rejoint donc sa deuxième demi‐finale consécutive ici, à l’ATP 500 de Tokyo, après avoir remporté le titre l’an dernier.
Carlos affrontera son compatriote Jaume Munar, contre qui il mène 3–1 dans leurs confrontations directes.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 08:05