Après sa victoire contre Matteo Arnaldi hier, Carlos Alcaraz enchaîne à Tokyo.

En effet, le natif de Murcie affron­tait le Canadien Denis Shapovalov ce matin pour une place en demi‐finale.

Après un premier set accroché, avec pas moins de six breaks et une balle de set sauvée par Carlos à 4–5 sur son service, il finit par remporter la première manche 7–6 (7−3 au tie‐break).

La seconde manche fut beau­coup plus courte, puisque Denis Shapovalov a d’abord fait appel au temps mort médical, avant de jeter l’éponge deux jeux plus tard, alors qu’il était mené 2–1 par Carlitos.

Après sa victoire, l’Espagnole a voulu faire une petite dédi­cace à son adver­saire du jour :

Carlos Alcaraz signs the camera for Denis Shapovalov after he was forced to retire from their match in Tokyo



“Be back soon Denis” ❤️ pic.twitter.com/LOcmyvNUsB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 4, 2026

« Reviens vite Denis » à signer Carlos Alcaraz sur la caméra du court central.

Quelques mots qui démontre la classe et le fair‐play du déten­teur de 7 titres en Grand‐Chelem et qui feront à coup sur plaisir à Denis.

Alcaraz rejoint donc sa deuxième demi‐finale consé­cu­tive ici, à l’ATP 500 de Tokyo, après avoir remporté le titre l’an dernier.

Carlos affron­tera son compa­triote Jaume Munar, contre qui il mène 3–1 dans leurs confron­ta­tions directes.