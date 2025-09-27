Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a rendu un superbe hommage à son staff lors de son passage en conférence de presse d’après match.
« J’ai aussi besoin de la force et de la conviction de mon équipe. Simone (Vagnozzi) a été un joueur, il sait combien il est difficile de changer les choses, surtout en match. Nous sommes une équipe : même si c’est moi qui entre sur le terrain, je joue pour nous tous. Ils me poussent, me motivent, me comprennent. Ils savent aussi combien de fois nous avons commis des erreurs à l’entraînement. Ils me donnent de l’énergie. »
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 19:01