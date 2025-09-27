Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin, Jannik Sinner a rendu un superbe hommage à son staff lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

« J’ai aussi besoin de la force et de la convic­tion de mon équipe. Simone (Vagnozzi) a été un joueur, il sait combien il est diffi­cile de changer les choses, surtout en match. Nous sommes une équipe : même si c’est moi qui entre sur le terrain, je joue pour nous tous. Ils me poussent, me motivent, me comprennent. Ils savent aussi combien de fois nous avons commis des erreurs à l’en­traî­ne­ment. Ils me donnent de l’énergie. »