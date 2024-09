Qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo où il sera opposé au Français Arthur Fils ce vendredi, Matteo Berrettini a répondu aux ques­tions du média italien SuperTennis.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il exis­tait une riva­lité entre les joueurs italiens et notam­ment entre lui et Jannik Sinner, il a livré une réponse pleine de bon sens.

« Nous ressen­tons la concur­rence entre nous, mais de manière saine. Le tennis n’est pas un sport d’équipe, nous devons être en compé­ti­tion les uns contre les autres, mais cela m’aide person­nel­le­ment. Par exemple, le match que j’ai joué contre Jannik à Wimbledon m’a beau­coup apporté et m’a poussé à m’amé­liorer encore et je pense que c’est une bonne chose qu’il y ait autant de joueurs parce qu’ils me poussent à faire mieux. »