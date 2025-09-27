Battu par Holger Rune au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo mercredi (7–6[7], 6–1), Hamad Medjedovic (63e mondial) était remonté contre le Danois après le tie‐break du premier set.
Si les raisons précises de son agacement restent floues, le média Tennis Uptodate a pu rapporter les propos du Serbe lorsque les deux joueurs avaient regagné leur banc :
« Personne ne t’aime, et en voici la preuve. Tu ne t’excuseras même pas. N’importe quel être humain normal saurait au moins s’excuser. Personne ne t’aime. Tout le monde me l’a dit. Et je me fiche de ce que tu vas me répondre », aurait lancé Medjedovic au 11e joueur mondial.
« No one loves you, and this is proof » – Hamad Medjedovic has harsh words for Holger Rune during tense Japan Open encounter #Tennis https://t.co/EYYProQnLF— TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) September 27, 2025
Impassible face à ces attaques verbales, Rune n’a pas réagi et a ensuite conclu tranquillement la rencontre dans la deuxième manche.
Publié le samedi 27 septembre 2025 à 08:11