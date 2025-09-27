Battu par Holger Rune au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo mercredi (7–6[7], 6–1), Hamad Medjedovic (63e mondial) était remonté contre le Danois après le tie‐break du premier set.

Si les raisons précises de son agace­ment restent floues, le média Tennis Uptodate a pu rapporter les propos du Serbe lorsque les deux joueurs avaient regagné leur banc :

« Personne ne t’aime, et en voici la preuve. Tu ne t’ex­cu­seras même pas. N’importe quel être humain normal saurait au moins s’ex­cuser. Personne ne t’aime. Tout le monde me l’a dit. Et je me fiche de ce que tu vas me répondre », aurait lancé Medjedovic au 11e joueur mondial.

« No one loves you, and this is proof » – Hamad Medjedovic has harsh words for Holger Rune during tense Japan Open encounter #Tennis https://t.co/EYYProQnLF — TennisUpToDate (@TennisUpToDate2) September 27, 2025

Impassible face à ces attaques verbales, Rune n’a pas réagi et a ensuite conclu tran­quille­ment la rencontre dans la deuxième manche.