ATP - Tokyo

Medjedovic à Rune : « Personne ne t’aime. Tout le monde me l’a dit. Et je me fiche de ce que tu vas me répondre »

Battu par Holger Rune au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo mercredi (7–6[7], 6–1), Hamad Medjedovic (63e mondial) était remonté contre le Danois après le tie‐break du premier set. 

Si les raisons précises de son agace­ment restent floues, le média Tennis Uptodate a pu rapporter les propos du Serbe lorsque les deux joueurs avaient regagné leur banc : 

« Personne ne t’aime, et en voici la preuve. Tu ne t’ex­cu­seras même pas. N’importe quel être humain normal saurait au moins s’ex­cuser. Personne ne t’aime. Tout le monde me l’a dit. Et je me fiche de ce que tu vas me répondre », aurait lancé Medjedovic au 11e joueur mondial. 

Impassible face à ces attaques verbales, Rune n’a pas réagi et a ensuite conclu tran­quille­ment la rencontre dans la deuxième manche.

Publié le samedi 27 septembre 2025 à 08:11

