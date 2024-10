Désormais consul­tant pour Eurosport, où il commente l’ATP 500 de Tokyo cette semaine, Nicolas Mahut s’est exprimé dans les colonnes de L’Equipe avant la finale franco‐française au Japon entre Ugo Humbert et Arthur Fils.

« Oui, la dernière finale franco‐française dans un ATP 500 date un peu (Pouille‐Tsonga à Vienne en 2017, ndlr), donc il ne faut pas bouder notre plaisir. On a souvent tendance à pointer du doigt le tennis fran­çais. Notamment après les résul­tats déce­vants aux Jeux et à l’US Open. Mais on a zappé qu’on avait trois joueurs en huitièmes à Wimbledon. On n’a pas encore la géné­ra­tion excep­tion­nelle des Nouveaux Mousquetaires mais il ne faut pas oublier qu’Ugo est 19e mondial, Arthur 24e, que Giovanni Mpetshi Perricard est aux portes du top 50 et qu’Arthur Cazaux a signé un super Open d’Australie avant de se blesser. Ces gars sont jeunes. Tout cela va créer une vraie émula­tion. Il faut se montrer patient. »