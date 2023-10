Vainqueur de douze de ses quatorze derniers matchs, Ben Shelton décroche logi­que­ment la première finale de sa carrière sur le circuit principal.

Et pour­tant, il a dû réaliser un grand effort en demies de l’ATP 500 de Tokyo contre Marcos Giron.

Mené un set à zéro et 2–5 dans la deuxième manche, le « bombar­dier » améri­cain a réussi à s’en sortir pour fina­le­ment s’im­poser au bout de trois heures de jeu : 6–7(2), 7–6(5), 6–4.

Ben Shelton on reaching 1st ever ATP Final in Tokyo :



It’s a huge achie­ve­ment for me and my team. Especially the way the match came out today. Definitely one of the toughest matches I’ve played in my life. Marcos was waxing me from the base­line in almost every rally. I had to… pic.twitter.com/bUonfiFbgS