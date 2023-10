Revenu de sa grave bles­sure (contractée en demi‐finales de Roland‐Garros 2022 contre Rafael Nadal) en tout début d’année, Alexander Zverev réalise une saison 2023 plus qu’honorable.

Titré à Hambourg et Chengdu au début de la tournée asia­tique, l’Allemand a égale­ment atteint le dernier carré à Roland‐Garros et Cincinnati, sans oublier son quart de finale à l’US Open.

Finalement septième à la Race, Zverev pense forcé­ment au Masters de fin d’année (11 au 19 novembre à Turin). Et en ce sens, sa défaite contre Jordan Thompson ce lundi (6−3, 6–4) au premier tour de l’ATP 500 de Tokyo fait mal.

Battu pour la deuxième fois consé­cu­tive dès son entrée en lice après Shanghaï, où il a été battu par Roman Safiullin (6−3, 6–1), le 9e mondial passe à côté de points précieux dans la course aux ATP Finals.

2nd top 10 win of 2023 🤩



Thompson takes out Zverev and moves into the last 16 in Tokyo !#KinoshitaGroupJapanOpen pic.twitter.com/ksDQrsyJpC