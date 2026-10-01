18 octobre 2025. Holger Rune était victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, lors d’une demi‐finale à Stockholm contre Ugo Humbert.

Quasiment un an plus le tard, le 1er octobre 2026, l’ex‐4e mondial, désor­mais 188e, a retrouvé le circuit ATP à l’oc­ca­sion du tournoi de Tokyo.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs offi­ciels depuis onze mois en Coupe Davis, en septembre, dont un face à Grigor Dimitrov, le Danois a connu un retour à la réalité. Il a été nette­ment dominé par le Français Kyrian Jacquet, 86e mondial et demi‐finaliste à Hangzhou la semaine dernière, qui s’est imposé 6–3, 6–1 en seule­ment 55 minutes.

Conscient du long chemin parcouru par Rune pour retrouver la compé­ti­tion après une telle bles­sure, le Français lui a d’ailleurs rendu hommage lors de sa célébration.

Great gesture from Jacquet here.



All class. https://t.co/6Ek5fUTz6e — José Morgado (@josemorgado) October 1, 2026

Pour Rune, cette défaite rappelle que la route vers son meilleur niveau est encore longue. Malgré des premiers résul­tats encou­ra­geants en Coupe Davis, le Danois devra sans doute encore faire preuve de patience avant de retrouver les sensa­tions qui lui avaient permis d’at­teindre le top 5 en 2023.