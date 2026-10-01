18 octobre 2025. Holger Rune était victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, lors d’une demi‐finale à Stockholm contre Ugo Humbert.
Quasiment un an plus le tard, le 1er octobre 2026, l’ex‐4e mondial, désormais 188e, a retrouvé le circuit ATP à l’occasion du tournoi de Tokyo.
Après avoir remporté ses deux premiers matchs officiels depuis onze mois en Coupe Davis, en septembre, dont un face à Grigor Dimitrov, le Danois a connu un retour à la réalité. Il a été nettement dominé par le Français Kyrian Jacquet, 86e mondial et demi‐finaliste à Hangzhou la semaine dernière, qui s’est imposé 6–3, 6–1 en seulement 55 minutes.
Conscient du long chemin parcouru par Rune pour retrouver la compétition après une telle blessure, le Français lui a d’ailleurs rendu hommage lors de sa célébration.
Great gesture from Jacquet here.— José Morgado (@josemorgado) October 1, 2026
All class. https://t.co/6Ek5fUTz6e
Pour Rune, cette défaite rappelle que la route vers son meilleur niveau est encore longue. Malgré des premiers résultats encourageants en Coupe Davis, le Danois devra sans doute encore faire preuve de patience avant de retrouver les sensations qui lui avaient permis d’atteindre le top 5 en 2023.
Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 08:25