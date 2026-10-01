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Rune balayé par un Français pour son grand retour sur le circuit, le chemin s’an­nonce long

Par
Baptiste Mulatier
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18 octobre 2025. Holger Rune était victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, lors d’une demi‐finale à Stockholm contre Ugo Humbert. 

Quasiment un an plus le tard, le 1er octobre 2026, l’ex‐4e mondial, désor­mais 188e, a retrouvé le circuit ATP à l’oc­ca­sion du tournoi de Tokyo.

Après avoir remporté ses deux premiers matchs offi­ciels depuis onze mois en Coupe Davis, en septembre, dont un face à Grigor Dimitrov, le Danois a connu un retour à la réalité. Il a été nette­ment dominé par le Français Kyrian Jacquet, 86e mondial et demi‐finaliste à Hangzhou la semaine dernière, qui s’est imposé 6–3, 6–1 en seule­ment 55 minutes.

Conscient du long chemin parcouru par Rune pour retrouver la compé­ti­tion après une telle bles­sure, le Français lui a d’ailleurs rendu hommage lors de sa célébration. 

Pour Rune, cette défaite rappelle que la route vers son meilleur niveau est encore longue. Malgré des premiers résul­tats encou­ra­geants en Coupe Davis, le Danois devra sans doute encore faire preuve de patience avant de retrouver les sensa­tions qui lui avaient permis d’at­teindre le top 5 en 2023.

Publié le jeudi 1 octobre 2026 à 08:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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