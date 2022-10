Battu dès son entrée en lice sur l’ATP 500 de Tokyo par le terrien espa­gnol Jaume Munar (3−6, 3–6), tournoi sur lequel il était la tête de série numéro une, Casper Ruud a reconnu avoir commis une erreur en se rendant en Asie alors qu’il ne s’est presque jamais arrêté de jouer depuis le début de la saison.

« Je n’ai pas réussi à trouver le niveau dont j’avais besoin aujourd’hui. Je n’ai pas été capable de mettre mes pieds en mouve­ment et de le faire jouer. Si je veux bien jouer, je dois bien bouger, et ce n’était pas le cas aujourd’hui (mardi). Il y a beau­coup de choses pour lesquelles je peux trouver des excuses, mais à la fin, ce n’était pas mon jour et Jaume Munar était le meilleur joueur, et vous l’avez vu clai­re­ment dans le score. J’ai proba­ble­ment fait une erreur en program­mant ces événe­ments en Asie. Je joue trop de tour­nois », a déclaré le Norvégien qui s’était déjà incliné contre toute attente face à Nishioka à Séoul la semaine passée.