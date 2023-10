Finaliste du Masters en 2022 (battu par Novak Djokovic), Casper Ruud tente de décro­cher son ticket pour Turin (12 au 19 novembre) où il aura 800 points à défendre.

Actuellement 10e à la Race, alors que les huit premiers joueurs seront quali­fiés, le Norvégien a réalisé une très mauvaise opéra­tion en s’in­cli­nant assez sèche­ment contre Marcos Giron en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Tokyo.

« Je pense que ça s’est mieux passé que l’année dernière. J’ai mieux joué que l’année dernière, c’est sûr. Ce n’est peut‐être pas ce que j’es­pé­rais et ce dont j’avais besoin, mais il reste encore deux semaines et je garderai la tête haute pour essayer de me battre pendant les deux dernières semaines de l’année. J’ai essayé de jouer au même niveau que lors du premier tour (contre Watanuki, ndlr) – peut‐être que je n’y suis pas parvenu mais ce n’est pas grave, ce n’est pas toujours facile de passer d’un jour à l’autre avec des adver­saires diffé­rents. Je n’ai pas été en mesure d’être suffi­sam­ment prêt pour contrer son jeu », a néan­moins rela­ti­visé le triple fina­liste en Grand Chelem dans des propos rapportés par Eurosport UK.

Il reste en effet deux tour­nois à Ruud pour doubler ses concur­rents. Il se rendra à Bâle la semaine prochaine avant de filer à Paris‐Bercy (28 octobre au 5 novembre).