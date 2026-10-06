Revenu à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz a déjà retrouvé le chemin du titre.

S’il admet­tait cette semaine être encore à la recherche de ses meilleures sensa­tions sur le court, et s’il a été breaké dès le premier jeu de sa finale contre Jiri Lehecka (19e mondial) ce mardi, l’Espagnol a fina­le­ment retrouvé un niveau suffi­sant pour conserver son titre à l’ATP 500 de Tokyo : 7–6(4), 6–4, en 1h33 de jeu. Et sur de nombreuses séquences, la magie de Carlos Alcaraz a encore parlé sur le court.

À 23 ans, il remporte déjà son 27e titre (!) en carrière, le troi­sième de la saison après l’Open d’Australie et Doha, et le premier depuis février dernier.

Back with a bang 🎉In only his second tour­na­ment since his return @CarlosAlcaraz takes the title thanks to a 7–6 6–4 win over Jiri Lehecka 🏆#japa­no­pen­tennis https://t.co/gr7WZP1iqo — Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026

Sept mois et demi, c’est long pour Carlos Alcaraz, mais la machine est relancée.