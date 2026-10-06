Revenu à l’US Open de sa blessure au poignet droit, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz a déjà retrouvé le chemin du titre.
S’il admettait cette semaine être encore à la recherche de ses meilleures sensations sur le court, et s’il a été breaké dès le premier jeu de sa finale contre Jiri Lehecka (19e mondial) ce mardi, l’Espagnol a finalement retrouvé un niveau suffisant pour conserver son titre à l’ATP 500 de Tokyo : 7–6(4), 6–4, en 1h33 de jeu. Et sur de nombreuses séquences, la magie de Carlos Alcaraz a encore parlé sur le court.
À 23 ans, il remporte déjà son 27e titre (!) en carrière, le troisième de la saison après l’Open d’Australie et Doha, et le premier depuis février dernier.
Back with a bang 🎉In only his second tournament since his return @CarlosAlcaraz takes the title thanks to a 7–6 6–4 win over Jiri Lehecka 🏆#japanopentennis https://t.co/gr7WZP1iqo— Tennis TV (@TennisTV) October 6, 2026
Sept mois et demi, c’est long pour Carlos Alcaraz, mais la machine est relancée.
Publié le mardi 6 octobre 2026 à 12:53