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Sept mois et demi plus tard, Carlos Alcaraz retrouve le goût d’un titre

Par
Baptiste Mulatier
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Revenu à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant quatre mois et demi, Carlos Alcaraz a déjà retrouvé le chemin du titre.

S’il admet­tait cette semaine être encore à la recherche de ses meilleures sensa­tions sur le court, et s’il a été breaké dès le premier jeu de sa finale contre Jiri Lehecka (19e mondial) ce mardi, l’Espagnol a fina­le­ment retrouvé un niveau suffi­sant pour conserver son titre à l’ATP 500 de Tokyo : 7–6(4), 6–4, en 1h33 de jeu. Et sur de nombreuses séquences, la magie de Carlos Alcaraz a encore parlé sur le court.

À 23 ans, il remporte déjà son 27e titre (!) en carrière, le troi­sième de la saison après l’Open d’Australie et Doha, et le premier depuis février dernier. 

Sept mois et demi, c’est long pour Carlos Alcaraz, mais la machine est relancée. 

Publié le mardi 6 octobre 2026 à 12:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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