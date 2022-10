Frances Tiafoe vit une fin de saison assez mouve­mentée. Après un US Open flam­boyant, il a encore convaincu lors d’une Laver Cup où il n’a jamais mis le frein à main.

Engagé cette semaine à Tokyo, il vise le titre.

Interrogé sur la trace qu’il aime­rait laisser dans le tennis, Frances a une ambi­tion clai­re­ment identifiée.

« Serena repré­sente le monde pour moi et beau­coup d’autres personnes. C’est une véri­table icône, elle et sa sœur. Elle est défi­ni­ti­ve­ment la raison pour laquelle j’ai cru que je pouvais le faire dans le monde du tennis. En tant qu’Afro‐Américain, je veux avoir le même respect que Serena. Lorsque je termi­nerai ma carrière, si beau­coup de personnes qui me ressemblent jouent au tennis, j’aurai le senti­ment d’avoir gagné. C’est défi­ni­ti­ve­ment mon objectif principal. »