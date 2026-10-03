Le retour à la compétition de Carlos Alcaraz lors de l’US Open 2026 a ravi bon nombre de fans de tennis.
En effet, l’Espagnol est un joueur impressionnant et virevoltant sur le court, toujours prêt à tout donner, même lorsque le point semble perdu.
Actuellement engagé à Tokyo cette semaine, il affrontait Matteo Arnaldi en huitièmes de finale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir retrouvé pleinement ses capacités physiques.
À 6–6 dans le tie‐break du premier set, alors qu’il était mal embarqué dans l’échange, Carlos Alcaraz a réalisé une défense de folie avant de conclure le point d’une volée de revers haute, loin d’être simple à négocier.
Ce point aura finalement fait la différence, puisqu’il lui a permis de s’imposer 8–6 dans le tie‐break du premier set, après avoir sauvé 4 balles de set consécutives.
Publié le samedi 3 octobre 2026 à 09:40