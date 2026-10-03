Le retour à la compé­ti­tion de Carlos Alcaraz lors de l’US Open 2026 a ravi bon nombre de fans de tennis.

En effet, l’Espagnol est un joueur impres­sion­nant et vire­vol­tant sur le court, toujours prêt à tout donner, même lorsque le point semble perdu.

Actuellement engagé à Tokyo cette semaine, il affron­tait Matteo Arnaldi en huitièmes de finale. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il semble avoir retrouvé plei­ne­ment ses capa­cités physiques.

LA DÉFENSE CLUTCH DE CARLOS ALCARAZ À 6–6 AVANT D’ARRACHER LE TIE‐BREAK. 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/eD3AFdGsCP — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 3, 2026

À 6–6 dans le tie‐break du premier set, alors qu’il était mal embarqué dans l’échange, Carlos Alcaraz a réalisé une défense de folie avant de conclure le point d’une volée de revers haute, loin d’être simple à négocier.

Ce point aura fina­le­ment fait la diffé­rence, puisqu’il lui a permis de s’imposer 8–6 dans le tie‐break du premier set, après avoir sauvé 4 balles de set consécutives.