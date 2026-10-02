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Une statis­tique du tennis Français vieille de 10 ans égalé par Arthur Fils

Par
Henri Touchard
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Actuel numéro un fran­çais et 9e joueur mondial, Arthur Fils a le vent en poupe.

Aujourd’hui, après une démons­tra­tion de soli­dité lors de sa victoire face à Frances Tiafoe, Arthur égale une statis­tique vieille de 10 ans pour le tennis français.

D’après le compte X Jeu Set et Maths, il a fallu attendre 2016 pour voir un Français battre cinq membres du Top 10 au cours d’une même saison.

Le dernier en date : Lucas Pouille, lors de sa saison 2016, au cours de laquelle il avait notam­ment atteint les quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open.

De bon augure pour Arthur, qui aura l’occasion, d’ici la fin de la saison, d’améliorer encore cette statis­tique avec la tournée asia­tique, puis la tournée indoor européenne.

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 17:10

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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