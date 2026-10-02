Actuel numéro un français et 9e joueur mondial, Arthur Fils a le vent en poupe.
Aujourd’hui, après une démonstration de solidité lors de sa victoire face à Frances Tiafoe, Arthur égale une statistique vieille de 10 ans pour le tennis français.
D’après le compte X Jeu Set et Maths, il a fallu attendre 2016 pour voir un Français battre cinq membres du Top 10 au cours d’une même saison.
Le dernier en date : Lucas Pouille, lors de sa saison 2016, au cours de laquelle il avait notamment atteint les quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open.
De bon augure pour Arthur, qui aura l’occasion, d’ici la fin de la saison, d’améliorer encore cette statistique avec la tournée asiatique, puis la tournée indoor européenne.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 17:10