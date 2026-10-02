Actuel numéro un fran­çais et 9e joueur mondial, Arthur Fils a le vent en poupe.

Aujourd’hui, après une démons­tra­tion de soli­dité lors de sa victoire face à Frances Tiafoe, Arthur égale une statis­tique vieille de 10 ans pour le tennis français.

📊 Arthur Fils 🇫🇷 est le premier joueur fran­çais 🇫🇷 à avoir réussi à s’of­frir 5 membres du Top 10 sur une même saison depuis 10 ans (Lucas Pouille, 2016) :

✅ Auger Aliassime, N°9

✅ Musetti, N°9

✅ De Minaur, N°8

✅ Cobolli, N°10

✅ Tiafoe, N°8pic.twitter.com/ic0LZPV43v — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 2, 2026

D’après le compte X Jeu Set et Maths, il a fallu attendre 2016 pour voir un Français battre cinq membres du Top 10 au cours d’une même saison.

Le dernier en date : Lucas Pouille, lors de sa saison 2016, au cours de laquelle il avait notam­ment atteint les quarts de finale à Wimbledon et à l’US Open.

De bon augure pour Arthur, qui aura l’occasion, d’ici la fin de la saison, d’améliorer encore cette statis­tique avec la tournée asia­tique, puis la tournée indoor européenne.