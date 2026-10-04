Vainqueur improbable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, Valentin Vacherot adore l’Asie.
Ce dimanche, le Monégasque a remporté un gros combat contre le numéro 1 français Arthur Fils (9e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu), en ayant été mené 3–5 dans le premier set et 2–4 dans le troisième.
« J’y ai cru et j’ai renversé la situation dans le premier set. Puis, dans le troisième, j’étais un peu plus confiant quant à ma capacité à lui reprendre le break, car j’étais à 30/30 dans beaucoup de ses jeux de service. Peut‐être aurait‐il dû remporter le premier ou le troisième set, mais c’est moi qui les ai tous les deux remportés. C’est ça, le tennis. C’est toute sa beauté », a réagi le 18e mondial après sa première victoire contre un top 10 depuis Monte‐Carlo en avril dernier.
En demi‐finales, Valentin Vacherot affrontera Jiri Lehecka, 23e mondial.
Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 13:02