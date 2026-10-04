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Valentin Vacherot, après sa victoire contre Arthur Fils : « Peut‐être aurait‐il dû gagner le premier ou le troi­sième set, mais c’est ça, le tennis. C’est toute sa beauté »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, Valentin Vacherot adore l’Asie. 

Ce dimanche, le Monégasque a remporté un gros combat contre le numéro 1 fran­çais Arthur Fils (9e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu), en ayant été mené 3–5 dans le premier set et 2–4 dans le troisième. 

« J’y ai cru et j’ai renversé la situa­tion dans le premier set. Puis, dans le troi­sième, j’étais un peu plus confiant quant à ma capa­cité à lui reprendre le break, car j’étais à 30/30 dans beau­coup de ses jeux de service. Peut‐être aurait‐il dû remporter le premier ou le troi­sième set, mais c’est moi qui les ai tous les deux remportés. C’est ça, le tennis. C’est toute sa beauté », a réagi le 18e mondial après sa première victoire contre un top 10 depuis Monte‐Carlo en avril dernier. 

En demi‐finales, Valentin Vacherot affron­tera Jiri Lehecka, 23e mondial.

Publié le dimanche 4 octobre 2026 à 13:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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