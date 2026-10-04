Vainqueur impro­bable du Masters 1000 de Shanghai l’an dernier, Valentin Vacherot adore l’Asie.

Ce dimanche, le Monégasque a remporté un gros combat contre le numéro 1 fran­çais Arthur Fils (9e mondial) en quarts de finale de l’ATP 500 de Pékin (7−5, 4–6, 6–4, en 2h22 de jeu), en ayant été mené 3–5 dans le premier set et 2–4 dans le troisième.

« J’y ai cru et j’ai renversé la situa­tion dans le premier set. Puis, dans le troi­sième, j’étais un peu plus confiant quant à ma capa­cité à lui reprendre le break, car j’étais à 30/30 dans beau­coup de ses jeux de service. Peut‐être aurait‐il dû remporter le premier ou le troi­sième set, mais c’est moi qui les ai tous les deux remportés. C’est ça, le tennis. C’est toute sa beauté », a réagi le 18e mondial après sa première victoire contre un top 10 depuis Monte‐Carlo en avril dernier.

En demi‐finales, Valentin Vacherot affron­tera Jiri Lehecka, 23e mondial.