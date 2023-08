Carlos Alcaraz a eu très chaud lors de son huitième de finale face au grand serveur et Polonais, Hubert Hurkacz.

Après sa victoire au tie‐break du troi­sième set, l’Espagnol est revenu en confé­rence de presse sur la rela­tion qu’il partage avec son entraî­neur de toujours, Juan Carlos Ferrero.

« Il est mon mentor et tout ce que j’ai fait l’a été grâce à lui. J’ai beau­coup appris de lui non seule­ment profes­sion­nel­le­ment, mais aussi person­nel­le­ment. C’est mon deuxième père, donc c’est une personne très impor­tante pour moi. Tout ce que j’ai vécu, il l’a déjà vécu à l’époque et c’est pour­quoi j’ai appris à gérer les moments diffi­ciles et les premières choses au‐dessus des autres. Je suis la personne et le joueur que je suis main­te­nant grâce à lui » a déclaré le numéro un mondial.

C’est toujours impres­sion­nant de voir le respect que le jeune prodige entre­tient pour son mentor.