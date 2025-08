Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto, son premier tournoi depuis son élimi­na­tion dès le premier tour de Wimbledon, Alexander Zverev a récem­ment évoqué ce revers lors de son passage dans le podcast, Nothing Major. Et selon l’Allemand, sa forme devrait être opti­male pour l’US Open .

« Wimbledon n’a pas été la meilleure expé­rience pour moi, c’est sûr. Mais je pense avoir tiré de bonnes leçons de cette défaite. J’ai aban­donné plusieurs tour­nois, pris du repos, et main­te­nant je me sens plus frais, prêt à reprendre la compé­ti­tion. Je ne jouerai peut‐être pas mon meilleur tennis au Canada ou à Cincinnati, mais je sens qu’à l’US Open, je serai de nouveau en posi­tion d’être un préten­dant crédible au titre, et c’est là que je veux être. »