Andrea Gaudenzi et le board de l’ATP vont sérieu­se­ment commencer à se gratter la tête.

Un an après le chan­ge­ment de format de sept des neuf Masters 1000, passant de huit à douze jours, personne ne semble convaincu, à commencer par les joueurs eux‐mêmes.

Interrogé à ce sujet lors de son passage sur le podcast Nothing Major, Alexander Zverev s’est montré assez clair à ce sujet.

Zverev bang on the money about the @atptour Gaudenzi has killed the tour with all these two week masters.



🎥@NothingMajorPod pic.twitter.com/asEY5rgIGX