Andreescu répond sèchement à ses détracteurs : « Cela n’a aucun sens ! Essayez d’être à notre place et on verra comment vous faites »

Tombeuse de la très en forme Daria Kastakina (7–6(5), 6–4), qui venait de remporter le titre à San José, au premier tour du WTA 1000 de Toronto ce mardi, la locale Bianca Andresscu a réussi un grand match pour se quali­fier pour le deuxième tour devant un stade acquis à sa cause.

Visiblement malade pendant cette rencontre accro­chée de 2h30 de jeu, le Canadienne a fait appel à plusieurs reprises au médecin ce qui lui a valu d’être sévè­re­ment criti­quée sur les réseaux sociaux. Après avoir eu vent de ces remarques, Bianca a tenu à répondre sur ses réseaux sociaux.

« Merci à tous ceux qui sont venus. C’était élec­trique. J’ai vu quelques commen­taires écrits pendant mon match et je voulais en parler. Je ne me sentais vrai­ment pas bien. Etourdie et nauséeuse. Rien à voir avec mon dos heureu­se­ment mais je ne voulais clai­re­ment pas causer aucune distrac­tion ou autre chose. Je voulais vrai­ment améliorer les choses. C’est le court où j’ai grandi et aban­donner n’était pas une option. Ça me rend triste que des gens pensent cela. Nous, les athlètes, souf­frons de bles­sures, mala­dies, etc… La dernière chose que je veux est de dépenser plus d’énergie pour rien surtout si c’est faux ! Cela n’a aucun sens ! J’aurais aimé ne rien montrer mais je suis humaine aussi après tout. Essayez d’être à notre place et on verra comment vous faites. Malgré tout, je suis heureuse d’avoir un autre jour ici et je me sens mieux. »