De passage sur le plateau de Tennis Channel après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto (victoire en trois sets contre Sonego), Andrey Rublev a estimé que le niveau de jeu n’était pas vrai­ment au rendez au Canada.

Des propos qui rejoignent ceux de Taylor Fritz, qui a donné deux raisons à cette situa­tion gênante, autant pour les fans que pour les joueurs eux‐mêmes.

« Je regar­dais le match entre Daniil (Medvedev) et Alexei (Popyrin) et il n’y avait que des services et un coup de plus, beau­coup de fautes directes, il n’y avait aucun moyen de voir un rallye en fond de court alors que Daniil était sur le court et que c’est un joueur qui aime faire des échanges depuis la ligne de fond. Mais c’est tout simple­ment impos­sible. Sur ce type de court rapide, on voit beau­coup moins de choses diffé­rentes sur le plan tactique. »