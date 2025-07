Alors qu’il n’a plus joué en compé­ti­tion offi­cielle depuis le 2e tour de Roland‐Garros, Arthur Fils s’ap­prête à faire son retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Toronto où il est tête de série numéro 15.

Lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi, le joueur fran­çais a reconnu qu’il avait vite retrouvé ses repères.

« Ma première sensa­tion, c’était que j’étais très excité. Et puis au bout de seule­ment cinq minutes, j’étais déjà énervé (rires). Plus sérieu­se­ment, je suis vrai­ment heureux de rejouer, je me sens de mieux en mieux chaque jour. J’ai hâte d’être de retour sur un court, de faire de mon mieux et d’en­tendre les gens crier mon nom. »