Le Canadien est connu pour alterner le chaud et le froid. La preuve : son début de saison plutôt réussi, avec un titre au tournoi ATP 250 de Montpellier, ainsi qu’une finale au tournoi ATP 500 de Dubaï.

Depuis, c’est le néant pour le Québécois, qui s’incline une fois de plus à domi­cile, cette fois contre le Hongrois Marozsán. En confé­rence de presse d’après-match, le 28ᵉ joueur mondial est revenu sur l’impact d’une défaite sur son propre sol :

« C’est un mélange de choses entre lui et moi. Je ne joue pas seul sur le terrain. Ce n’est pas comme si je tirais des paniers avec mon entraî­neur. Il y a toujours un adver­saire qui essaie de gagner, et cette fois‐ci, il a fait un meilleur travail que moi, notam­ment en gérant les condi­tions. C’est embê­tant parce que je suis arrivé tôt à Toronto pour m’adapter à ces condi­tions. Perdre un match est toujours doulou­reux, mais perdre ici, au Canada, est bien plus déce­vant. Ici, on a envie de jouer le plus de matchs possible, alors perdre dès le premier match est toujours diffi­cile, très diffi­cile. Évidemment, j’ai vécu cette situa­tion à maintes reprises au cours de ma carrière, mais on ne se sent jamais mieux, donc ça n’a pas été facile. »

Pour rappel, Félix n’a plus remporté un match au Canada depuis 2022, ce qui fait tache pour un joueur que l’on attend toujours au plus haut niveau du tennis mondial.

Difficile de ne pas établir de compa­rai­sons avec son compa­triote Denis Shapovalov, lui aussi éliminé dès son entrée en lice, face à Learner Tien.