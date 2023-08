Lors de sa confé­rence de presse d’avant tournoi, la star cana­dienne a rassuré ses « troupes ».

Après une période très diffi­cile depuis Roland‐Garros, Félix semble main­te­nant avoir retrouvé tous ses moyens physiques.

« C’est vrai que cette période a été compli­quée. Après Wimbledon, le but était de se soigner et de retrouver le plus vite possible un physique digne du haut‐niveau. Je ne savais pas si j’al­lais être prêt pour Washington et pour ici. Finalement, c’est le cas. Le processus pour retrouver la forme a été plus rapide que prévu. Je peux à nouveau m’en­gager à fond lors de mes entrai­ne­ments. Je prends à nouveau du plaisir. En fait, c’est déjà une belle victoire d’être de retour sur le court sans douleurs »