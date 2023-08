Le bilan du Canadien depuis Indian Wells où il avait atteint les demi‐finales est simple­ment catastrophique.

Il a parti­cipé à 8 tournois.

Il a été sorti six fois au 1er tour.

Son bilan est indigne de son talent avec sur cette période (7 défaites pour seule­ment 2 victoires).

Hier, il s’est incliné face à l’Australien Max Purcel (78ème) en deux manches : 6–4, 6–4 en étant très loin de tenir son rôle de tête de série 10 de ce masters 1000.

En confé­rence de presse, plutôt que tirer une vraie sonnette d’alarme, le Canadien a choisi de rester calme.

« Quand vous entrez sur le terrain, vous n’êtes pas très confiant, et pour une raison ou une autre, les choses ne tournent pas comme vous le souhaitez, et vous vous demandez pour­quoi, et vous essayez de rester calme, de trouver des solu­tions. La réalité, c’est qu’il faut aller sur le terrain. Il ne faut pas, vous savez, se dérober et avoir peur. Je dois… je ne sais pas comment dire. Il faut être un homme et ne pas avoir peur de perdre. Et quoi qu’il arrive, faire de mon mieux »