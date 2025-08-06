AccueilATPATP - TorontoBen Shelton, avant d'affronter son compatriote Taylor Fritz en demi-finales : "Je...
ATP - Toronto

Ben Shelton, avant d’af­fronter son compa­triote Taylor Fritz en demi‐finales : « Je suis convaincu que l’un de nous finira par remporter un Grand‐Chelem »

Henri Dupont
Par Henri Dupont

-

31

Ben Shelton est en forme.

À l’approche de la période des tour­nois sur surface rapide, on peut s’attendre à voir l’Américain figurer parmi les prin­ci­paux outsi­ders pour la victoire finale.

Après sa victoire en quart de finale face à Alex De Minaur, qui peine toujours à s’imposer contre les joueurs du top 10, Ben Shelton est revenu, en confé­rence de presse, sur la situa­tion du tennis améri­cain. Interrogé à propos de la disette en Grand Chelem qui dure depuis plus de vingt ans, il a livré son analyse sur le sujet.

« Pas de pres­sion, vrai­ment de la moti­va­tion. Je suis convaincu que l’un de nous finira par réussir. Qui sera‐ce ? On ne sait pas, il faudra attendre. Je pense que le tennis améri­cain traverse une période très favo­rable. e suis vrai­ment excité ; c’est un joueur qui joue pour les grands matchs. Il a été le porte‐drapeau des États‐Unis dans les tour­nois majeurs ces derniers temps ; il est décisif dans les moments clés et il sert vrai­ment bien. Nous sommes de très bons amis, et c’est un match que j’ai hâte de jouer.

Un objectif que Shelton partage avec son compa­triote Taylor Fritz, et qui ne semble pas si loin­tain pour les deux joueurs, déjà plusieurs fois présents dans le dernier carré de l’US Open.

Publié le mercredi 6 août 2025 à 16:15

