Ben Shelton est en forme.
À l’approche de la période des tournois sur surface rapide, on peut s’attendre à voir l’Américain figurer parmi les principaux outsiders pour la victoire finale.
Après sa victoire en quart de finale face à Alex De Minaur, qui peine toujours à s’imposer contre les joueurs du top 10, Ben Shelton est revenu, en conférence de presse, sur la situation du tennis américain. Interrogé à propos de la disette en Grand Chelem qui dure depuis plus de vingt ans, il a livré son analyse sur le sujet.
« Pas de pression, vraiment de la motivation. Je suis convaincu que l’un de nous finira par réussir. Qui sera‐ce ? On ne sait pas, il faudra attendre. Je pense que le tennis américain traverse une période très favorable. e suis vraiment excité ; c’est un joueur qui joue pour les grands matchs. Il a été le porte‐drapeau des États‐Unis dans les tournois majeurs ces derniers temps ; il est décisif dans les moments clés et il sert vraiment bien. Nous sommes de très bons amis, et c’est un match que j’ai hâte de jouer.
Un objectif que Shelton partage avec son compatriote Taylor Fritz, et qui ne semble pas si lointain pour les deux joueurs, déjà plusieurs fois présents dans le dernier carré de l’US Open.
Publié le mercredi 6 août 2025 à 16:15