La bataille a été rude, mais Ben Shelton a su faire la différence dans les moments importants afin de s’octroyer son premier Masters 1000 à Toronto, en écartant un excellent Karen Khachanov ((5)6–7, 6–4, 7–6(3)).
L’Américain remporte logiquement un premier trophée à ce niveau, et va même monter à la 6ème place mondiale. Mais ce qu’il retient avant tout et qu’il a mis en avant après son match est le soutien inconditionnel de ses proches, et notamment de son père (et coach), qui lui ont permis d’y croire et d’en arriver jusqu’ici.
« Je veux remercier Dieu. Je me sens tellement béni. Avoir des opportunités comme celle‐ci, peu de gens dans la vie peuvent vivre des moments pareils. La joie que je ressens aujourd’hui n’est pas seulement due à la victoire. C’est à cause des personnes avec qui je passe chaque jour. Les personnes que j’aime. Les personnes qui m’aiment. Les personnes qui se battent pour moi et qui me soutiennent. Il y en a quelques‐unes ici. Il y en a beaucoup qui ne sont pas ici. Toute ma famille élargie. En particulier ma mère, ma sœur et ma petite amie. Elles ont été avec moi chaque jour, même si elles n’étaient pas ici au Canada. Un père qui croit en moi, qui me pousse. Il est honnête avec moi. Il ne mâche pas ses mots. Il me fait savoir quand je ne suis pas assez agressif sur le court. Il me fait savoir quand je ne varie pas assez mon service et ma volée. Il me fait savoir quand je suis trop mou et que je dois être plus dur. Mais il me fait aussi savoir quand je joue bien. C’était vraiment spécial de partager ces moments avec toi ici. À tous les autres dans ma loge, je vous aime aussi et je vous apprécie tous. »
Un beau message de la part de Shelton, qui a certainement encore un très bel avenir devant lui !
