La bataille a été rude, mais Ben Shelton a su faire la diffé­rence dans les moments impor­tants afin de s’oc­troyer son premier Masters 1000 à Toronto, en écar­tant un excellent Karen Khachanov ((5)6–7, 6–4, 7–6(3)).

L’Américain remporte logi­que­ment un premier trophée à ce niveau, et va même monter à la 6ème place mondiale. Mais ce qu’il retient avant tout et qu’il a mis en avant après son match est le soutien incon­di­tionnel de ses proches, et notam­ment de son père (et coach), qui lui ont permis d’y croire et d’en arriver jusqu’ici.

« Je veux remer­cier Dieu. Je me sens telle­ment béni. Avoir des oppor­tu­nités comme celle‐ci, peu de gens dans la vie peuvent vivre des moments pareils. La joie que je ressens aujourd’hui n’est pas seule­ment due à la victoire. C’est à cause des personnes avec qui je passe chaque jour. Les personnes que j’aime. Les personnes qui m’aiment. Les personnes qui se battent pour moi et qui me soutiennent. Il y en a quelques‐unes ici. Il y en a beau­coup qui ne sont pas ici. Toute ma famille élargie. En parti­cu­lier ma mère, ma sœur et ma petite amie. Elles ont été avec moi chaque jour, même si elles n’étaient pas ici au Canada. Un père qui croit en moi, qui me pousse. Il est honnête avec moi. Il ne mâche pas ses mots. Il me fait savoir quand je ne suis pas assez agressif sur le court. Il me fait savoir quand je ne varie pas assez mon service et ma volée. Il me fait savoir quand je suis trop mou et que je dois être plus dur. Mais il me fait aussi savoir quand je joue bien. C’était vrai­ment spécial de partager ces moments avec toi ici. À tous les autres dans ma loge, je vous aime aussi et je vous apprécie tous. »

Un beau message de la part de Shelton, qui a certai­ne­ment encore un très bel avenir devant lui !