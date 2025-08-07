Ben Shelton n’est plus qu’à un match de remporter le plus beau tournoi de sa carrière, et de rentrer défi­ni­ti­ve­ment dans la cour des grands.

L’Américain a disposé de Taylor Fritz en deux sets (6−4, 6–3) et rejoint Karen Khachanov pour une finale rela­ti­ve­ment inat­tendue à Toronto, comme c’est souvent le cas.

De plus en plus régu­lier et surtout de plus en plus dange­reux dans tous les aspects de son jeu, Shelton commence à faire vrai­ment peur, et après son match, il a fait passer un message simple mais très clair.

« J’ai constaté de grandes amélio­ra­tions dans mon jeu cette semaine, et c’est ce qui me rend le plus heureux : ma façon de jouer, le peu d’hé­si­ta­tion que j’ai, et mon retour de service. J’ai de quoi être fier, et battre deux joueurs du Top 10 d’af­filée, c’est énorme pour moi. »

Ben Shelton signs the camera after reaching his first Masters 1000 final in Toronto :



« Encore plus de terri­toires inex­plorés. Humble et affamé. », a écrit l’Américain sur la caméra.