ATP - Toronto

Ben Shelton très clair après sa victoire face à Fritz : « Humble et affamé »

Ben Shelton n’est plus qu’à un match de remporter le plus beau tournoi de sa carrière, et de rentrer défi­ni­ti­ve­ment dans la cour des grands.

L’Américain a disposé de Taylor Fritz en deux sets (6−4, 6–3) et rejoint Karen Khachanov pour une finale rela­ti­ve­ment inat­tendue à Toronto, comme c’est souvent le cas.

De plus en plus régu­lier et surtout de plus en plus dange­reux dans tous les aspects de son jeu, Shelton commence à faire vrai­ment peur, et après son match, il a fait passer un message simple mais très clair.

« J’ai constaté de grandes amélio­ra­tions dans mon jeu cette semaine, et c’est ce qui me rend le plus heureux : ma façon de jouer, le peu d’hé­si­ta­tion que j’ai, et mon retour de service. J’ai de quoi être fier, et battre deux joueurs du Top 10 d’af­filée, c’est énorme pour moi. »

« Encore plus de terri­toires inex­plorés. Humble et affamé. », a écrit l’Américain sur la caméra.

Publié le jeudi 7 août 2025 à 08:46

