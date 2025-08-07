Ben Shelton n’est plus qu’à un match de remporter le plus beau tournoi de sa carrière, et de rentrer définitivement dans la cour des grands.
L’Américain a disposé de Taylor Fritz en deux sets (6−4, 6–3) et rejoint Karen Khachanov pour une finale relativement inattendue à Toronto, comme c’est souvent le cas.
De plus en plus régulier et surtout de plus en plus dangereux dans tous les aspects de son jeu, Shelton commence à faire vraiment peur, et après son match, il a fait passer un message simple mais très clair.
« J’ai constaté de grandes améliorations dans mon jeu cette semaine, et c’est ce qui me rend le plus heureux : ma façon de jouer, le peu d’hésitation que j’ai, et mon retour de service. J’ai de quoi être fier, et battre deux joueurs du Top 10 d’affilée, c’est énorme pour moi. »
Ben Shelton signs the camera after reaching his first Masters 1000 final in Toronto :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 7, 2025
“Even more uncharted territory. Humble and hungry” 🇺🇸 pic.twitter.com/FQjWxa6JOA
« Encore plus de territoires inexplorés. Humble et affamé. », a écrit l’Américain sur la caméra.
