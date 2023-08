Matteo Berrettini est de retour à la compé­ti­tion cette semaine après son superbe Wimbledon.

Avant le début du tournoi de Toronto, il s’est confié auprès de nos confrères italien du quoti­dien Corriere Della Sera et a une nouvelle fois vanté les qualités du « maestro » Suisse.

« Le premier match contre lui, je n’ai même pas compris où j’étais, telle­ment j’étais excité. Et c’était à Wimbledon. Il m’a tué, mais c’était merveilleux. Ce n’est pas seule­ment un grand joueur de tennis, c’est aussi une personne fantas­tique. Il peut être simple, inclusif, il est natu­rel­le­ment, sans arti­fice, ouvert, amical. Lorsqu’il passe, on ressent une énergie parti­cu­lière. Il a le charisme du talent et de la gentillesse » a déclaré le 38ème joueur mondial.

Berrettini sera opposé au fran­çais Grégoire Barrère (58) au premier tour.