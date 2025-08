S’il a enchaîné une deuxième victoire d’af­filée (7−5, 6–4, face à Borges) et s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Toronto, Casper Ruud a en revanche été l’au­teur d’un impro­bable raté sur un coup droit, pour­tant son meilleur coup.

Alors qu’il voulait réaliser une sorte de coup ultra lifté en bout de course, à la manière du fameux banana shot de Rafael Nadal, le Norvégien n’a pu que constater les dégâts (voir les images ci‐dessous). Il s’en est d’ailleurs amusé après la rencontre via son compte Twitter.

I think I need to take a trip to @rnadalacademy to fine tune the fore­hand banana passing shot..🤔😰😅 https://t.co/lLWR2kJOiq