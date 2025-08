Le tennis Américain a toujours été très compé­titif, mais la géné­ra­tion actuelle (bien que présente à tous les niveaux sur le circuit) ne fait pas aussi bien que ses prédécesseurs.

Avec plusieurs grandes absences telles que celles de Novak Djokovic, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, l’oc­ca­sion était belle à Toronto pour les Américains, qui pouvaient espérer placer plusieurs hommes dans les derniers tours.

Et ils ont même égalé une statis­tique qui atten­dait cela depuis Indian Wells 2004. En effet, pour la première fois depuis ce tournoi, trois joueurs Américains se sont quali­fiés en quart de finale d’un Masters 1000 en même temps : Alex Michelsen, Ben Shelton et Taylor Fritz.

