Ce match sera le rendez‐vous de la nuit, Hurkacz va tenter de remporter son ticket pour les quarts de finale contre le numéro 1 mondial : Carlos Alcaraz. La tâche sera loin d’être facile et le coach du Polonais le sait, il s’est confié pour Puntodebreak, sur la stra­tégie à adopter :

« Il y a quelques joueurs contre lesquels la prépa­ra­tion doit être diffé­rente. Prenez Novak, par exemple : Hubi l’a affronté six ou sept fois et ne l’a jamais battu. Avec quel­qu’un comme Alcaraz c’est pareil, vous devez vous asseoir et penser qu’il faut changer quelque chose. Vous devez sortir de votre zone de confort, d’une certaine manière, pour avoir un véri­table impact. Plus le match avance, mieux c’est pour Hubi, car il a des armes qui ne peuvent pas être neutra­li­sées, comme son service par exemple. Mais bon, ces types neutra­lisent presque tout, alors c’est à vous de prendre une longueur d’avance »