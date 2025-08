Le Canada semble déci­dé­ment être une terre sacrée pour Alexei Popyrin. Tenant du titre, l’Australien s’est extirpé du piège Holger Rune afin de se quali­fier pour les quarts de finale du Masters 1000 de Toronto, où il sera opposé à Alexander Zverev.

Dans une récente inter­view, Popyrin a évoqué un long passage de sa jeunesse durant lequel il est parti vivre en Espagne afin de s’ac­cou­tumer à la terre battue. Même s’il brille en ce moment sur le dur de Toronto, il sait à quel point ces années lui ont été béné­fiques et tenait à remer­cier ses parents.

« Cela m’a appris à jouer sur terre battue et à me déplacer sur cette surface, à me sentir à l’aise. Donc, de ce point de vue, tout au long de ma carrière, je me suis toujours senti plutôt bien sur terre battue. C’est la prin­ci­pale raison pour laquelle mes parents ont décidé de démé­nager en Espagne. Ils ont tout sacrifié pour donner un coup de fouet à ma carrière et à celle de mon frère. Apprendre sur terre battue était un élément fonda­mental de ce qu’ils pensaient être juste. Et je dirais qu’ils avaient raison, car aujourd’hui, je me sens vrai­ment à l’aise sur cette surface. Je me souviens d’un entraî­ne­ment où un entraî­neur m’a dit de frapper la balle au‐dessus d’un faux filet, qui était lui‐même au‐dessus du vrai, et il était à environ trois mètres plus haut. Je ne le suppor­tais pas. Je ne compre­nais pas pour­quoi on faisait ça. Mais fina­le­ment, ça s’est avéré être la bonne décision. »