Carlos Alcaraz a réalisé une bonne entame du Master 1000 de Toronto en battant Shelton en deux sets : 6–3, 7–6. Et s’il doit évidem­ment sa victoire à son talent, son équipe n’y est pas étran­gère non plus. Une équipe avec laquelle il semble entre­tenir de très bons rapports. En témoigne cette vidéo d’un échauf­fe­ment très affec­tueux entre Alcaraz et son prépa­ra­teur physique, Juanjo Moreno :

Une belle rela­tion semble en tout cas unir les deux hommes !