Le tirage au sort du Masters 1000 de Toronto vient d’avoir lieu et il n’a pas été du tout clément avec Rafael Nadal.

L’Espagnol, battu en huitièmes de finale à Washington par un excellent Lloyd Harris, pour­rait retrouver le sud‐Africain dès le deuxième tour si ce dernier se défait d’un qualifié. Au cas où il pren­drait sa revanche, Rafa retrou­vera sur sa route Kyrgios, Opelka ou Dimitrov. Certes, le Bulgare ne fait plus peur mais les deux premiers cités pour­raient bien lui faire du « mal ». En quarts, cela pour­rait être Bautista Agut ou Schwartzman et Tsitsipas en demies, mais cette deuxième partie de tableau est extrè­me­ment dense avec les présences de Cilic, Auger‐Aliassime, Karatsev, Norrie, Khachanov et les Français Humbert et Paire… Irrespirable.

D’ailleurs, côté Français, Benoît aura lui aussi l’oc­ca­sion de se venger de McDonald, encore en lice dans la capi­tale améri­caine, tandis qu’Ugo jouera l’Italien Sonego. De son côté, « La Monf » a hérité d’un tirage costaud avec notam­ment Korda, Millman et Shapovalov dans sa partie. Cela risque d’être une nouvelle fois très compliqué pour nos Frenchies.

Les quarts de finales poten­tiels :

Daniil Medvedev – Hubert Hurkacz

Denis Shapovalov – Andrey Rublev

Félix Auger‐Aliassime – Stefanos Tsitsipas

Diego Schwartzman – Rafael Nadal

Le parcours poten­tiel de Rafael Nadal jusqu’en finale :

Premier tour : Bye

Deuxième tour : Harris

Huitièmes de finale : Opelka/Kyrgios

Quarts de finale : Schwartzman/Bautista Agut

Demi‐finales : Tsitsipas

Finale : Medvedev



Découvrez l’in­té­gra­lité du tirage au sort du Masters 1000 de Toronto ci‐dessous :