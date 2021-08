Nouvelle consul­tante inté­ri­maire pour Tennis Channel, l’ac­tuelle 133e joueuse mondiale, Eugénie Bouchard, s’est exprimé sur le cas Nick Kyrgios après sa nouvelle défaite à Toronto. Et d’après la Canadienne, le tennis a besoin d’un person­nage comme lui même si elle aime­rait, comme tout le monde, que l’Australien exploite son énorme potentiel.

« En tant que fans, nous aime­rions le voir vrai­ment atteindre son poten­tiel. Parce que nous savons qu’il est capable de beau­coup plus que ce qu’il a accompli jusqu’à présent. Andy Murray l’a bien dit, que Nick cher­chait presque toujours quelque chose pour avoir une excuse ou une raison de se mettre en colère. Je ne pense pas qu’Opelka ait touché le filet, on ne voit pas le filet bouger du tout. Donc il a juste trouvé un prétexte pour se mettre en colère », a lancé Eugénie avant de conclure sur une note posi­tive : « Mais vous savez quoi ? C’est toujours diver­tis­sant. Je suis toujours une fan et je pense que le tennis a besoin d’un méchant comme Nick. »