Pour son retour à la compé­ti­tion, Arthur Fils a répondu présent d’au­tant qu’il s’at­ten­dait à un gros match face à l’ex­pé­ri­menté l’Espagnol Pablo Carreno Busta. Vainqueur en deux manches (6−3, 6–4), le Tricolore a été convain­cant. S’exprimant auprès de nos confrères de l’Equipe, Arthur a insisté sur l’idée de la constance.

« Dans de telles condi­tions, je trouve que le niveau était très bon. Je m’at­ten­dais à une vraie bataille car il a été Top 10, et je suis très content de la manière dont j’ai joué. Le point le plus impor­tant, c’était vrai­ment que je reste très concentré, on en avait parlé avec mon équipe. Que je gagne ou que je perde, ce n’est pas si grave, mais c’est la concen­tra­tion qui va m’aider à revenir le plus vite possible à mon niveau »