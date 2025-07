Le Tricolore fera sa rentrée après son forfait en 8ème de finale à Roland‐Garros. Ce retour lui fait forcé­ment plaisir d’au­tant que l’am­biance du circuit lui a manqué.

« Je suis vrai­ment heureux de rejouer, je me sens de mieux en mieux chaque jour. J’ai hâte d’être de retour sur un court, de faire de mon mieux et d’en­tendre les gens crier mon nom. Les bles­sures font partie de la vie d’un athlète. Je n’ai pas le choix, ça fait partie de ma vie et j’aurai encore d’autres bles­sures pendant ma carrière, même si j’es­père qu’elles ne seront pas trop grosses. Là, on ne s’est pas pressés en ne jouant pas Wimbledon, on était peut‐être censés reprendre à Washington mais on a senti que c’était beau­coup trop court. On va voir comment ça va se passer ici » a expliqué le Tricolore à nos confrères de l’Equipe.