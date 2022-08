Halep titrée, Mouratoglou s’enflamme : « Je n’ai jamais vu une nation qui soutient son champion aussi fort, et ce partout dans le monde »

On ne va pas mini­miser le titre de Simon Halep à Toronto car on risque rapi­de­ment d’ac­cuser We Love Tennis de manquer de respect. Evidemment que la Roumaine a réalisé une belle semaine. On ne peut d’ailleurs que se réjouir de son « retour », retour qui se symbo­lise par une 10ème place mondiale ce lundi. Retour qui est aussi lié forcé­ment à l’ap­port de son nouveau coach.

Toutes ces bonnes nouvelles ont le don d’en­flammer Patrick Mouratoglou qui a sorti l’ar­tillerie lourde pour remer­cier sa protégée mais surtout ses fans.

« Je tiens à remer­cier chaleu­reu­se­ment l’in­croyable foule roumaine à Toronto qui a été si impor­tante dans le soutien de Simona au cours de cette semaine victo­rieuse », a‑t‐il déclaré. Je n’ai jamais vu une nation qui soutient son cham­pion aussi fort, de partout le monde », a ajouté Mouratoglou.

Pour quel­qu’un qui a quand même coaché une certaine Serena Williams, cette analyse est assez surpre­nante, les temps changent…