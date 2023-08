Holger Rune réalise une saison pleine et a atteint cette semaine son meilleur clas­se­ment en carrière, il est cinquième ce lundi à l’ATP.

Avant son entrée en lice dans le master 1000 de Toronto, le Danois est revenu sur ses ambi­tions dans les années à venir et sur sa quête de titre du grand chelem.

« Je préfé­re­rais gagner un Grand Chelem en étant sixième au monde que de ne pas gagner de Grand Chelem et être numéro un. On est jeunes et on a le temps de notre côté » a déclaré Holger Rune.