Forfait de dernière minute sur l’ATP 500 de Washington à cause d’un dos bloqué, Holger Rune n’a pas fait le dépla­ce­ment pour rien dans la capi­tale améri­caine puis­qu’il a eu l’oc­ca­sion de s’en­traîner pendant trois jours avec Andre Agassi, qui a lui donné quelques conseils.

Le joueur danois, opposé au Français Mpetshi Perricard pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Toronto, a révélé en confé­rence de presse l’un d’entre eux.

« Ce qu’il a essayé de m’ex­pli­quer, c’est qu’il voulait que mon tennis soit un peu plus lent. Et il pense que je peux faire les choses beau­coup plus faci­le­ment grâce à ma puis­sance et à la qualité de mes coups. »

Reste désor­mais à savoir si Rune déci­dera d’ap­pli­quer cette recommandation.