Holger Rune n’ar­rive plus à réaliser de grandes perfor­mances dans les tour­nois impor­tants. C’est une constante qui se confirme avec sa défaite cette nuit face au tenant du titre Alexei Popyrin (6−4, 2–6, 3–6).

Le Danois a briè­ve­ment réagi sur son compte X, et sais qu’il va devoir travailler dur pour retrouver un niveau moyen plus élevé.

Good things and bad tings tonight. I need to step up . And you go out and defend that title @AlexeiPopyrin99 🦾 https://t.co/vgMpUMB3iP