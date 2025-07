Interrogé par nos confrères de Puntodebreak , Holger s’est confié sur sa récente colla­bo­ra­tion avec le « Kids de Las Vegas’. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne tarit pas d’éloges à l’égard de l’ancien numéro un mondial.

« Il est de très bons conseils pour le retour. C’était un excellent retour­neur, et je le suis aussi, donc nous pouvons échanger des infor­ma­tions, et c’est formi­dable.

Son enthou­siasme pour le tennis est incroyable. C’est très agréable de rencon­trer des gens qui aiment le tennis autant que moi . Je pense qu’il est très impor­tant de partager ses réflexions, et Agassi est à l’écoute et donne de très bons conseils. Je suis très recon­nais­sant d’avoir passé ces derniers jours avec lui. »

Blessé au dos derniè­re­ment ce qui l’a obligé à faire l’im­passe sur Washington, Holger arrive en forme à Toronto. Au prochain tour, il affron­tera Mpetshi Perricard.